﻿Александра II принято называть царем-освободителем. Приняв власть в тяжелый кризис, после унизительного поражения в Крымской войне, Александр заменил «палочную» диктатуру своего отца Николая I на «диктатуру сердца», как называли ее современники. Он был инициатором преобразований, вошедших в историю как «Великие реформы», отменил крепостное право, но был убит революционерами. Доцент исторического факультета МГУ Александр Шевырев рассказал Republic, как Александр II стал реформатором, и почему пал жертвой своих реформ.

– Будущий император рос в очень консервативной семье, а его отец считался «деспотом во всем». Что в итоге так повлияло на наследника престола, что он вошел в историю Россию как «Царь-Освободитель»?

– Николай I действительно не отличался мягкостью характера и был довольно строг по отношению к своим сыновьям. Но при этом он, как и во всем, был не только деспотом, но и очень ответственным монархом, поэтому воспитанию наследника уделял довольно много внимания. Важную роль в этом деле сыграло назначение его наставником Василия Андреевича Жуковского, который до этого обучал русскому языку супругу Николая Александру Федоровну. Жуковский воспитывал в будущем императоре не либерала, а гуманного человека. В стихотворении на рождение великого князя Александра Николаевича он писал: «Да на чреде высокой не забудет святейшего из званий: человек». Гуманизм Жуковского органично ложился на природную мягкость характера Александра, сентиментальность и даже слезливость. Роль Царя-Освободителя была обусловлена главным образом его гуманностью.