Программа сноса «хрущевок» в Москве и строительства на их месте современного жилья, возможно, станет крупнейшим градостроительным проектом постсоветской России. Власть настроена решительно. В Госдуму уже внесен законопроект, призванный расчистить путь для реновации обширных территорий. Документ, хотя он еще не прошел первого чтения, обещает жесткие меры для нерадивых владельцев квартир. По истечении 60 дней, которые предлагается давать на подписание соглашения, можно будет лишать права собственности тех, кто отказался принять условия. Причем делать это по решению суда первой инстанции и фактически без права ответчика на апелляцию.

С 1 января уже вступили в силу поправки к Земельному кодексу, упрощающие изъятие земли в рамках комплексного развития территорий, где не менее половины недвижимости – нежилые здания. Кварталы хрущевок, таким образом, пока не попадают в зону риска, но только пока. Свое отношение к частной собственности мэр Собянин продемонстрировал в прошлом году – в ходе кампании по сносу павильонов, владельцев которых не спасли даже судебные решения.

Сопротивление горожан, с которым неизбежно столкнется предстоящая программа, может иметь совсем иные масштабы. Сносы редко проходят мирно. Конфликты сопровождают даже расселение московских домов на пару десятков квартир. Но сейчас речь идет о планах сноса 7,5 тысяч зданий общей площадью 25 млн кв м, в которых проживают 1,6 млн человек – больше населения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода или Казани.

Комментируя срыв сроков предыдущей кампании по сносу пятиэтажек заммэра по строительству Марат Хуснуллин посетовал, что «часть жителей категорически не хотят переезжать из этих домов (сносимых серий – Republic). До 20% всей программы уходит в суды. <…>. Большинство людей хотят переехать, но есть и другие». Впрочем, этих «других» наверняка попытаются переселить против их воли – то есть на заведомо невыгодных условиях. Чтобы не стать жертвами грандиозных планов по обновлению столицы, горожанам придется проявить активность.

Что могут сделать владельцы квартир в домах, которые сносят? Не так мало.