17:20

Россия никогда не будет газифицирована на 100%, заявил министр энергетики Александр Новак на заседании Общественного совета Минэнерго РФ.

«Поверьте, 100% не будет никогда, потому что в отдельных регионах у нас не будет газотранспортной инфраструктуры, поэтому что это неэффективно просто экономически», – приводит его слова «Прайм».

Новак добавил, что в отдельных регионах выгоднее использовать сжиженный природный газ или уголь.

По данным Минэнерго, в 2016 году уровень газификации России увеличился на 1% и составил 67,2%.

На заседании Новак также рассказал о прогнозах ведомства, согласно которым к 2017 году добыча газа может вырасти до 648,3 млрд кубометров, а к 2019 году – до 656 млрд кубометров. Об этом сообщал «Интерфакс». В 2016 году добыча газа составила 640 млрд кубометров.

Заметка дополняется.