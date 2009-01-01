17:19

Счета компании «Ас Рус Медиа». издающей российскую версию журнала Forbes, заблокированы по требованию налоговой службы. Об этом 17 марта сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на неназванные источники.

По данным собеседников телеканала, на счетах «Ас Рус Медиа» может находиться около 30 млн рублей. При этом сумма налоговой недоимки составляет до 5 млн рублей.

В московском управлении ФНС отказались от комментариев, сославшись на налоговую тайну. Источник «Дождя» утверждает, что основные расчеты «Ас Рус Медиа» вела через банк «Открытие»; в финансовой организации отказались комментировать «клиентские взаимоотношения».

Заметка дополняется.