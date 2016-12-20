18:40

Акции производителя пуховиков Canada Goose в дебютный день торгов выросли на 26% и составили $16,25 за штуку. Благодаря этому рыночная капитализация компании достигла $1,7 млрд, сообщает Bloomberg.

В ходе публичного размещения акций Canada Goose привлекла около $256 млн. Полученные от IPO средства компания собирается направить на погашение долга.

Издание отмечает, что протесты зоозащитников у магазинов компании никак не отразились на продаже ее акций. Однако теперь известный производитель верхней одежды стал еще более привлекательной целью для борцов за права животных, подчеркивает Bloomberg.

Canada Goose разместила 20 млн акций по цене $12,78 за акцию вечером 15 марта. Утром 16 марта цена выросла на 41% и составила $18 за штуку. Как сообщал Bisiness Insider, организаторами размещения стали CIBC Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs & Co и RBC Capital Market.

О том, что Canada Goose выйдет на IPO, стало известно 16 февраля. Компания собиралась привлечь до $300 млн.

Canada Goose была основана в Торонто в 1957 году. Компания специализируется на производстве теплоустойчивых пуховиков, в 2016 году ее прибыль составила $30,1 млн при выручке $290,8 млн.