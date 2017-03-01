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Депутаты Госдумы 17 марта поддержали поручение комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи проверить работу российских служб «Голоса Америки», «Радио Свобода» и CNN на соответствие российскому законодательству. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее 17 марта с соответствующим предложением к депутатам обратился первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его мнению, Россия должна принять «учредительные ответные меры» в связи с законопроектом, который был внесен сенатором Конгресса США Джин Шахин.

14 марта сообщалось, что Шахин подготовила законопроект, позволяющий американскому минюсту дополнительные полномочия для начала расследования в отношении телеканала Russia Today. Сенатор призвала проверить, не нарушает ли RT законодательство США об иностранных агентах.

Комментируя информацию о подготовке этого законопроекта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил Шахин за популяризацию «такого прекрасного информационного канала как RT». Он отметил, что «вклад в дело популяризации RT позволит новым тысячам, сотням тысяч и даже миллионам зрителей познакомиться с той альтернативной информацией, которую дает телеканал для мировой аудитории».

В декабре 2016 года бывший посол США в России Майкл Макфол предложил решить, должны ли быть телеканал RT и информационное агентство Sputnik аккредитованы в качестве СМИ или признаны иностранными агентами.