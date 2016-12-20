Согласно недавнему исследованию Afrobarometer, религиозные лидеры в Африке пользуются наибольшим авторитетом. В среднем, им доверяет около 72% населения. Больше, чем армии (64%), президентам (57%), судам и полиции (около 50%). Там активно распространяется христианство – в ближайшие годы, как ожидается, Африка станет мировым лидером по числу христиан (прогноз на 2025 год – более 700 млн верующих). Большинство из них, согласно исследованиям, отличаются набожностью и регулярно ходят в церковь.

Церковь тесно связана с повседневной жизнью. В Гане (западная Африка) действуют около 10 тысяч христианских религиозных групп, а церкви иногда стоят в нескольких метрах друг от друга. Многие компании и небольшие магазины берут себе религиозные названия – магазин хозяйственных товаров «Спасибо, Иисус», бутик «Божьей милостью», салон красоты «Благословенные руки» и так далее. Сами церкви нередко занимаются побочным предпринимательством – от недвижимости до быстрого питания.

Деятельность многих – крупный бизнес. Только в Нигерии (западная Африка), по неофициальным данным, они ежегодно получают от прихожан сотни миллионов долларов. Среди местных проповедников есть мультимиллионеры с недвижимостью в разных странах, активами в бизнесе и личными самолетами (у одного из них, основателя так называемой «Церкви победителей», их четыре).