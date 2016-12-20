10 марта 2017 года скончался Джон Сертис – единственный на планете гонщик, которому удалось стать и чемпионом мира в мотогонках, и чемпионом Формулы-1. Своего сына, также гонщика Генри Сертиса, Джон пережил на 8 лет. В 2008 году Сертис-младший, которому на тот момент было всего 18 лет, погиб во время заезда на трассе Брэндс-Хэтч в Англии. Это была нелепая смерть: в его болид попало колесо, отлетевшее от другой машины, попавшей в аварию. С пилотом того болида ничего не произошло, но Генри, которому колесо попало прямо в голову, скончался по дороге в больницу. Врачи ничего не смогли сделать: травма оказалась несовместимой с жизнью.
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