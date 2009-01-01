Когда-то нынешняя Сибирь выглядела совершенно не так, как сегодня. Несколько десятков тысяч лет назад в эпоху плейстоцена (началась 2,6 млн лет назад и закончилась 11,7 тысячи лет назад) на месте тундры с ее скудной растительностью лежал другой ландшафт – тундростепи, или мамонтовые степи. Они были значительно продуктивнее сегодняшних, здесь располагались обширные луга, на которых обитало огромное число зверей. По оценкам ученых, биомасса животных на севере Евразии и Северной Америки даже в периоды оледенения доходила до 10 тонн на квадратный километр, а в более теплые периоды и в более южных землях была даже выше. На каждого мамонта, гулявшего по тундростепи, приходилось 5 бизонов, 6–8 лошадей, 10–15 оленей и другие представители мегафауны, включая шерстистых носорогов. Былое разнообразие этой экосистемы – возможный ключ к решению современной проблемы всей планеты – потепления климата. Сейчас российские исследователи развивают уникальный проект, цель которого – вернуть в Сибирь зеленые пастбища и предотвратить с их помощью экологическую катастрофу.
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