Международное агентство Standard & Poor's улучшило прогноз по рейтингам России со «стабильного» на «позитивный». Об этом сообщает «Интерфакс».
Долгосрочный рейтинг страны по обязательствам в иностранной валюте сохранен на уровне «BB+», в национальной валюте – подтвержден на уровне «BBB-».
«Пересмотр прогноза отражает наши ожидания, что динамика ВВП вернется в положительную зону, и российская экономика продолжит адаптироваться к относительно низким ценам на нефть <…> при сохранении относительно низкого уровня госдолга в 2017–2020 годах», – цитирует РИА Новости сообщение S&P.
В агентстве отметили, что в ближайшие четыре года среднегодовой рост ВВП России составит, как ожидается, 1,7%.
14 марта эксперты ВШЭ отметили, что российская экономика выходит из депрессивного состояния. Как указывали экономисты, «позитивные изменения давно не носили столь всеохватывающего характера».
В январе 2015 года S&P первым из «большой тройки» рейтинговых агентств опустило рейтинг РФ до спекулятивного уровня «ВВ+» с «негативным» прогнозом. В сентябре 2016 года S&P также первым улучшило прогноз по российскому рейтингу до «стабильного».
В октябре 2016 года в сторону повышения скорректировало прогноз по рейтингу РФ агентство Fitch; сам рейтинг был сохранен на низшей ступени инвестиционного уровня – «BBB-». В феврале 2017 года Moody’s также решило улучшить прогноз по рейтингу РФ – он был изменен с «негативного» на «стабильный». Сам рейтинг был оставлен на спекулятивном уровне «Ва1».
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