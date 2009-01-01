21:50

Российские бизнесмены купили у компаний, принадлежащих американскому президенту Дональду Трампу, недвижимость в США на $100 миллионов. Об этом сообщило Reuters, проанализировав опубликованные документы, интервью и корпоративные записи.

Агентство отмечает, что как минимум 63 человека с паспортами РФ или российской пропиской владеют квартирами в элитных домах Трампа во Флориде.

Как отмечает Reuters, некоторые из них этих предпринимателей «связаны с российскими властями». В числе покупателей агентство называет бывшего руководителя государственной строительной фирмы в Москве, которая работает на военных и разведывательных объектах, основателя инвестиционного банка в Санкт-Петербурге и соучредителя конгломерата в сфере банковского дела, недвижимости и электроники.

При этом Reuters уточняет, что никаких нарушений при покупке помещений кондоминиума россиянами найдено не было.

В США проводится расследование связей советников Трампа с российскими властями. Она связано с делом о «вмешательстве» Кремля в выборы американского президента осенью 2016 года. Сам Трамп полностью отвергает наличие связей с Россией, в том числе деловых.

Заметка дополняется.