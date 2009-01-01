23:07

Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и канцлером Германии Ангелой Меркель есть «кое-что общее». Об этом сообщает BBC News.

Меркель и Трамп провели первую встречу и совместную пресс-конференцию 17 марта.

«Возможно, у нас есть кое-что общее», – заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста об обвинениях в адрес предыдущего президента США Барака Обамы по поводу прослушки его телефонов.

При этом он указал на стоящую рядом Ангелу Меркель.

Главы Германии и США также коснулись темы конфликта на Украине. Они отметили, что проблема должна быть решена мирным путем. При этом Меркель подчеркнула, что отношения с Россией должны улучшаться.

В 2013 году из документов, предоставленных Эвардом Сноуденом, стало известно что, Агентство национальной безопасности (АНБ) США прослушивало телефоны Ангелы Меркель с 2002 года – еще до того, как она стала канцлером Германии.

Меркель позвонила Обаме в октябре 2013 года и потребовала объяснений. Германия начала расследование этого дела, однако Белый дом отрицал, что канцлер когда-либо была целью наблюдения. Спустя некоторое время расследование было закрыто.

В начале марта 2017 года Трамп обвинил Обаму в прослушивании его телефонов в Trump Tower, не предоставив никаких доказательств. Минюст, Конгресс и Сенат также не нашли никаких доказательств, однако Трамп до сих пор не отказался от своих слов.

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