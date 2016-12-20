00:13

Концерт на Воробьевых горах в честь присоединения Крыма к России обошелся бюджету Москвы в 22 миллиона рублей. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на информацию с портала госзакупок.

В феврале Московская дирекция массовых мероприятий опубликовала закупку на «оказание услуг по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия». При этом название мероприятия не указывалось. По версии телеканала, речь идет о концерте-митинге «Весна», приуроченном к годовщине присоединения Крыма 18 марта 2014 года.

«Мероприятие проводится по инициативе представителей студенческих организаций московских вузов при поддержке правительства Москвы», – говорится в официальном сообщении организаторов мероприятия.

По данным собеседников «Дождя», идеологом концерта выступил Кремль. Телеканал отмечает, что ранее в МГУ приходил замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко. Он просил студентов инициировать митинг перед главным зданием университета. При этом сама закупка была опубликована 7 февраля, более чем за неделю до того, как Прокопенко приходил к студентам.

По информации «Дождя», исполнителем заказа выступило ООО «Сэлма». Трансляцию мероприятия будет вести «Первый канал».