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Службу безопасности «Роснефти» после увольнения организатора ареста Улюкаева Олега Феоктистова временно возглавил его заместитель Урал Лапытов. Об это сообщает РБК со ссылкой на источник в компании.

«Служба безопасности крупной компании не может технически существовать без исполняющего обязанности ее руководителя. Сейчас эти обязанности исполняет Урал», – подтвердили изданию в пресс-службе «Роснефти».

В компании отметили, что он был назначен на эту должность с момента увольнения Олега Феоктистова. При этом Лапытова не ввели в правление «Роснефти».

По данным издания, в 2012 году Латыпов был назначен заместителем начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Московской области. До этого он служил старшим прокурором Главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры.

Об увольнении инициатора ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева Олега Феоктистова 7 марта сообщила «Новая газета». Однако пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал новость об уходе генерала «бредятиной». При этом 10 марта глава компании Игорь Сечин подтвердил увольнение Феоктистова. Он отметил, что генерал собирается вернуться на службу в ФСБ.