Администрация президента США Дональда Трампа собирается поставить Тайваню вооружение на $1 миллиард. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как отмечает агентство, объем поставок может значительно превысить партию, отправку которой в декабре 2016 года заблокировал предыдущий американский президент Барак Обама. Речь идет о противокорабельных ракетах и противоракетных комплексах.
«Политическое желание – сделать как можно более существенные продажи», – сообщил источник агентства.
Как утверждает собеседник Reuters, поставки могут начаться через несколько месяцев или в следующем году. За это время США собирается преодолеть противодействие Китая. Источник агентства в Тайване подтвердил факт переговоров.
Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Тайваня Цай Инвэнь 3 декабря. Он заявил, что звонок был инициирован тайваньской стороной.
Пекин раскритиковал раскритиковал решение Трампа провести разговор с Тайбэем. Китайская газета China Daily объяснила этот шаг политической неопытностью будущего президента и его переходной команды.
Китайская республика Тайвань признана независимым государством 22 странами-членами ООН. КНР при этом считает ее своей провинцией.
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