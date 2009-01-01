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План Пентагона по борьбе с ИГИЛ, предложенный президенту США Дональду Трампу, напоминает подход предыдущего главы государства Барака Обамы. Об этом сообщает NBC, который узнал подробности плана.

Телеканал напоминает, что ранее Дональд Трамп попросил Минобороны разработать новый «секретный» план по борьбе с террористами. Однако Пентагон собирается предложить лишь «интенсификацию медленных и стабильных» мер, за которые Трамп критиковал администрацию Обамы.

План предусматривает продолжение бомбардировок, усиление поддержки местных сил по освобождению Мосула и Ракки, истощение источников дохода ИГИЛ, сообщают источники NBC. По словам собеседников телеканала, этот план вряд ли будет одобрен Трампом.

В конце февраля Трамп распорядился в течение месяца подготовить план по борьбе с ИГИЛ. За этот срок президент потребовал найти новых партнеров для возглавляемой США коалиции. Он также ранее заявлял, что готов сотрудничать с Россией для борьбы с террористами.

В середине марта стало известно, что американский президент разрешил ЦРУ использовать беспилотники для борьбы с террористами.