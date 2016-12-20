09:07

Сицилийский архиепископ Микеле Пеннизи выпустил декрет, запрещающий членам организованной преступности принимать участие в таинстве крещения и становиться крестными отцами. Об этом сам Пеннизи рассказал AFP.

По словам архиепископа, мафиози любят использовать выражение «крестный отец», чтобы придать своим поступкам некую «респектабельность». Однако на деле миры организованной преступности и церкви «абсолютно несовместимы».

В архиепархию Монреале, где служит Пеннизи, входит деревня Корлеоне, в которой якобы родился Дон Корлеоне, персонаж «Крестного отца» Марио Пьюзо. В феврале архиепископ раскритиковал одного из священников своей епархии, который разрешил сыну одного из известных сицилийских мафиози Тото Риины стать крестным отцом.

В 2008 году Пеннизи получал угрозы от мафии после того, как запретил отпевать известных гангстеров в церкви. Сам священнослужитель неоднократно подчеркивал, что двери церкви всегда открыты для тех мафиози, кто готов раскаяться в своих преступлениях.