10:40

Обвиняемый в кибератаке на Yahoo сотрудник ФСБ Игорь Сущин работал в группе «Ренессанс Капитал», которая входит в «Онэксим» Михаила Прохорова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

В пресс-службе группы подтвердили изданию, что Сущин являлся сотрудником ООО «Ренессанс Брокер», однако трудовые отношения с ним компания прекратила 16 марта 2017 года. За день до этого Министерство юстиции США предъявило Сущину обвинения во взломе Yahoo.

В группе «Ренессанс Капитал» Сущин занимал должность руководителя управления безопасности, отмечает «Коммерсантъ». При этом правоохранительные органы США считают, что Сущин был внедрен в инвестбанк как «прикомандированный сотрудник» и в 2015–2016 годах занимался взломами почтовых ящиков топ-менеджеров организации.

В группе сообщили газете, что «компании неизвестно о каких-либо обвинениях в уголовных правонарушениях в связи с трудовой деятельностью Игоря Сущина в рамках компании». Однако на вопрос, известно ли «Ренессансу», что Сущин был сотрудником ФСБ, в организации не ответили.

Кроме Сущина, Минюст США также обвинил в причастности к атаке на Yahoo сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева и еще одного работника службы, чье имя не называется. Для взлома, как считают в Минюсте, Сущин и Докучаев наняли хакеров Алексея Белана и Карима Батарова.

Докучаев в декабре 2016 года был арестован по делу о госизмене сотрудников ФСБ в пользу США. Другими фигурантами дела стали начальник Докучаева Сергей Михайлов и менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Их также обвиняют во взломе аккаунтов российских чиновников и бизнесменов.