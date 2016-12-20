Бывший исполнительный директор по контролю и качеству «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, ранее арестованный по обвинению в мошенничестве, найден мертвым в камере московского СИЗО №5. Об этом сообщает РИА Новости.
Источник РЕН-ТВ утверждает, что на теле Евдокимова были найдены три колотые раны. По одной из версий, он был убит.
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