11:33

Бывший исполнительный директор по контролю и качеству «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, ранее арестованный по обвинению в мошенничестве, найден мертвым в камере московского СИЗО №5. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник РЕН-ТВ утверждает, что на теле Евдокимова были найдены три колотые раны. По одной из версий, он был убит.

Заметка дополняется.