Бывший исполнительный директор по контролю и качеству «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, ранее арестованный по обвинению в мошенничестве, найден мертвым в камере московского СИЗО №5. Об этом сообщает РИА Новости.

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