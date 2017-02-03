11:58

Французская полиция начала спецоперацию в парижском аэропорту Орли, часть аэропорта эвакуирована. Об этом сообщается в твиттере полиции.

https://twitter.com/PoliceNationale/status/843011101726068736

Полицейская операция началась после того, как неизвестный мужчина попытался отобрать оружие у военного патруля, обеспечивающего безопасность в Орли. Напавший был застрелен военнослужащими.

Подробности нападения на военного в аэропорту и возможной личности застреленного мужчины не приводятся. BBC News указывает, что в Орли направляется министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру.

Один из пассажиров Орли рассказал AFP, что инцидент произошел около выходов 37–38, откуда вылетают рейсы Turkish Airlines. Сейчас все рейсы из Орли отменены, из аэропорта эвакуированы около трех тысяч пассажиров.

Телеканал BFM TV также сообщил, что правоохранительные органы связали нападение в Орли со стрельбой по полицейским на севере Парижа утром 18 марта. Полицейские попытались проверить у неизвестного мужчины документы, после чего он ранил одного из полицейских и скрылся. Впоследствии нападавший бросил свою машину и угнал другую; позднее она была обнаружена на стоянке в Орли.

В начале февраля около Лувра неизвестный мужчина с ножом напал на военный патруль, выкрикивая «Аллах акбар». Он был застрелен, взрывчатки при нем не обнаружили.

Многие крупные объекты во Франции охраняются не только полицией, но и военными после серии терактов Париже в ноябре 2015 года. В конце 2016 года парламент одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года.