14:04

Дело о нападении неизвестного мужчины на военный патруль в парижском аэропорту Орли ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции. Об этом сообщает Associated Press.

Кроме того, в ведении антитеррористического отдела – ранее произошедшая на севере Парижа стрельба неизвестного в полицейских, которые пытались проверить у него документы. Правоохранительные органы считают, что это один и тот же человек, застреленный в Орли после того, как он попытался отобрать оружие у одного из военных.

Как передает Reuters, министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру заявил, что личность застреленного в аэропорту была известна разведке и полиции. Источники агентства ранее утверждали, что этот человек – радикальный исламист; пока официального подтверждения этой информации нет.

По предварительным данным полиции, в 6:50 по местному времени подозреваемый ранил одного из полицейских, которые пытались остановить его машину и проверить у него документы. Затем он угнал другой автомобиль, позднее найденный на стоянке в Орли. В 8:30 мужчина попытался отобрать оружие у военнослужащей, входившей в патруль из трех человек, обеспечивающий безопасность аэропорта.

https://twitter.com/Place_Beauvau/status/843050056467070976

После нападения на патруль мужчина был застрелен. В Орли проводится спецоперация полиции; аэропорт оцеплен, пассажиры из него эвакуированы, рейсы перенаправляются в другие авиаузлы. В полиции уже сообщили,что взрывчатки у подозреваемого обнаружено не было.