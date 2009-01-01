13:21

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в московском СИЗО был найден мертвым бывший исполнительный директор по контролю и качеству «Роскосмоса» Владимир Евдокимов. Об этом ТАСС рассказала представитель столичной прокуратуры Елена Россохина.

По ее словам, прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых граждан. Она добавила, что по итогам проверки прокуратурой будет «дана принципиальная оценка действиям должностных лиц» в СИЗО №5, передает «Интерфакс».

Служебную проверку в СИЗО также назначил глава московского управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Мороз. Результаты будут направлены в следственные органы.

В свою очередь, в «Роскосмосе» потребовали «всесторонне расследовать» все обстоятельства смерти Евдокимова. «Все наши мысли сегодня – с семьей Владимира и его детьми», – отметил генеральный директор госкорпорации Игорь Комаров.

О том, что Евдокимов найден мертвым в СИЗО, стало известно ранее 18 марта. Как отмечает ТАСС, в Главном следственном управлении СК РФ по Москве сообщили, что он скончался от двух ножевых ранений в области сердца. О колотых ранах на теле Евдокимова сообщали также источники «Интерфакса», РЕН-ТВ и РИА Новости.

Евдокимов был арестован 1 декабря 2016 года по обвинению в мошенничестве на 200 млн рублей; 20 февраля срок его ареста был продлен до 30 апреля. Следствие считает, что в составе организованной группы он причастен к хищению имущества «Российской самолетостроительной корпорации “МиГ”». Сам Евдокимов свою вину отрицал.

Ранее по делу о хищении был арестован бывший директор ЗАО «Научно-технический центр» Александр Золин; в феврале ему также продлили срок ареста до 30 апреля. Свою вину Золин не признает. Под арестом находятся еще два фигуранта дела – заместитель гендиректора ПАО «Туполев» (входит в ОАК) Егор Носков и бывший гендиректор ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров.