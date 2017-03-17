15:16

Мэрия Москвы рассмотрела заявку политика Алексея Навального на проведение шествия и митинга «Он нам не Димон». Как отметил Навальный в своем блоге, это «любопытная бумага».

«Это и не согласование, и не отказ. Типа, говорят, что на Тверской места нет, но другое место не предлагают. Хотя по закону нельзя не предложить», – пояснил он.

В сообщении московской администрации отмечается, что «в заявленном месте проведения митинга отсутствует площадка для его проведения с заявленным числом участников». Также столичные власти указали, что шествие «нарушит права и интересы граждан, не участвующих в указанном мероприятии».

Навальный отметил, что лично он «в любом случае» будет участвовать в акции. Он отметил, что имеет на это право, и его требования по предоставлению площадки разумны. «Мы затребовали Тверскую, но готовы обсудить другие места в центральной части. Там точно достаточно места», – добавил он.

В свою очередь, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил «Интерфаксу», что решение столичных властей отказать Навальному в проведении марша 26 марта окончательное, и пересматриваться не будет.

Заявку на проведение акции Навальный подал 14 марта. Маршрут шествия должен был пройти от площади Тверской заставы до Охотного ряда, а общая численность участников не должна была превысить 15 тысяч человек.

По призыву Навального заявки на аналогичные митинги и марши были подали более чем в 70 российских городах. Как отмечает «ОВД-Инфо», во многих из них местные администрации отказались согласовывать акции. Так, митинг в Екатеринбурге был признан неконституционным, а в Нижнем Новгороде власти не разрешили проводить митинг, хотя сначала выдали на него разрешение.

Основной целью акций является борьба с коррупцией и призыв к властям РФ расследовать деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование, посвященное тайным активам Медведева, которые он купил на «на взятки олигархов и кредиты госбанков». После этого Медведев забанил Навального в инстаграме, а пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа».