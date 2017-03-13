16:09

На митинг в защиту Санкт-Петербурга, который прошел на Марсовом поле 18 марта, пришли 10 тысяч человек. Такую оценку дали организаторы мероприятия, сообщает «Фонтанка». Ранее говорилось о трех тысячах участников.

Мероприятие началось в 14:00 и завершилось спустя примерно два часа. По итогам митинга была принята резолюция, в которой активисты потребовали в том числе сохранить статус Исаакиевского собора и отказаться от идеи объединения Российской национальной библиотеки и Государственной российской библиотеки.

Митинг был согласован городской администрацией в формате гайд-парка, то есть в нем должны были участвовать до 200 человек. Как передавал ТАСС, организаторы провели мероприятие, так как считают ситуацию в городе в области культуры и науки «весьма критичной». Как отметил глава комиссии по образованию, культуре и науке петербургского Заксобрания Максим Резник, «зеркалом всех этих проблем стал “исаакиевский вопрос”».

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в начале января 2017 года объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. После этого активисты провели несколько акций протеста против перехода собора церкви. Кроме того, в суд было подано несколько исков о законности передачи собора РПЦ. Одно из дел было прекращено в середине марта, а еще два иска суд отклонил.