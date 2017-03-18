17:30

Мужчину, застреленного 18 марта в парижском аэропорту Орли после нападения на военный патруль, звали Зиед Бен Бегласем (Ziyed Ben Belgacem). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, связанный с расследованием.

По данным собеседника агентства, Бегласему было 39 лет, он родился во Франции. До этого Le Parisien писала, что он родился в Париже, называя его Зиед Б.

Заметка дополняется.