Мужчину, застреленного 18 марта в парижском аэропорту Орли после нападения на военный патруль, звали Зиед Бен Бегласем (Ziyed Ben Belgacem). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, связанный с расследованием.
По данным собеседника агентства, Бегласему было 39 лет, он родился во Франции. До этого Le Parisien писала, что он родился в Париже, называя его Зиед Б.
Заметка дополняется.
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