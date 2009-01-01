18:28

Бегун Андрей Дмитриев, снявшийся в фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте, уехал из России. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Дмитриев пояснил, что не чувствовал себя в безопасности. Он добавил, что не планировал покидать Россию, когда в январе давал интервью ARD, однако затем ситуация изменилась.

По словам спортсмена, после выхода фильма ARD многие назвали его «предателем» и «лжецом». Кроме того, он тут же был исключен из двух тренировочных центров в родном городе, и к нему, по его словам, «внезапно проявила интерес армия». Дмитриев рассказал, что сразу после интервью ARD к нему пришли сотрудники военкомата и заставили подписать документ, обязывающий его прийти туда 27 февраля. Кроме того, на него «давили» в Следственном комитете. В итоге у него не осталось выбора, как заметил бегун, он мог бы «поиграть в героя» и отправиться в тюрьму, но это никому не нужно.

В свою очередь, президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил «Интерфаксу», что в понедельник (20 марта) разберется в ситуации и проверит, действительно ли на Дмитриева оказывалось давление.

«Многие вещи, которые он декларировал, не совпадают с реальностью. <…> Мы свяжемся с СК, зададим вопрос – были ли с их стороны вызовы, предложения, коммуникации. Больше чем уверен, что этого не было. <…> Думаю, это очередной пиар-ход, чтобы привлечь к себе внимание. Никто его не пугал. Более того, мы были инициаторами, чтобы его сохранили на рабочем месте», – рассказал Шляхтин.

Фильм с участием Дмитриева ARD представил в январе 2017 года. В сюжете бегун рассказал об отстраненном тренере легкоатлетов Владимире Казарине, который якобы продолжает работать с российским бегуном Артемом Денмухаметовым. По словам Дмитриева, «они, безусловно, работают с допингом, они без него не могут». Шляхтин тогда же говорил, что все меры по его отстранению Казарина были приняты, а Дмитриев «раздувает ситуацию».

Первый фильм ARD, посвященный допингу в российском спорте, был представлен в 2014 году. Его появление подтолкнуло ВАДА провести собственное расследование. После этого Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила российских легкоатлетов от летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.