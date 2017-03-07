Погранично-таможенная служба США разместила конкурсные документы для подрядчиков с требованиями к стене на границе с Мексикой.
Из документа следует, что высота сооружения должна быть примерно 30 футов (9 метров), причем разрешенный минимум составляет 18 футов (5,5 метров). Стена должна «производить сильное впечатление» и в идеале в течение четырех часов выдерживать воздействие таких инструментов как кувалда и кирка. Более того, прочность стены должна быть такая, чтобы проделать в ней отверстие шире 12 дюймов (30,5 сантиметра) можно было не меньше, чем за час.
Среди других требований – «эстетически приятный цвет» покраски со стороны США, который подойдет под «окружающий пейзаж»
Как отмечает CNN, участники тендера предоставят правительству прототипы длиной 30 футов (стоимостью, по данным канала, $200-$500 тысяч каждый), а также более мелкие 10-футовые (3 метра) модели для тестов на бурение.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил выделить $4,1 млрд из бюджета на строительство стены.
Как писала The Washington Post, из-за финансирования стены власти США планировали сократить расходы Береговой охраны, Администрации транспортной безопасности и других агентств, занимающихся национальной безопасностью.
Указ о начале строительства Трамп подписал в конце января.
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