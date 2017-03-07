21:35

Погранично-таможенная служба США разместила конкурсные документы для подрядчиков с требованиями к стене на границе с Мексикой.

Из документа следует, что высота сооружения должна быть примерно 30 футов (9 метров), причем разрешенный минимум составляет 18 футов (5,5 метров). Стена должна «производить сильное впечатление» и в идеале в течение четырех часов выдерживать воздействие таких инструментов как кувалда и кирка. Более того, прочность стены должна быть такая, чтобы проделать в ней отверстие шире 12 дюймов (30,5 сантиметра) можно было не меньше, чем за час.

Среди других требований – «эстетически приятный цвет» покраски со стороны США, который подойдет под «окружающий пейзаж»

Как отмечает CNN, участники тендера предоставят правительству прототипы длиной 30 футов (стоимостью, по данным канала, $200-$500 тысяч каждый), а также более мелкие 10-футовые (3 метра) модели для тестов на бурение.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил выделить $4,1 млрд из бюджета на строительство стены.

Как писала The Washington Post, из-за финансирования стены власти США планировали сократить расходы Береговой охраны, Администрации транспортной безопасности и других агентств, занимающихся национальной безопасностью.

Указ о начале строительства Трамп подписал в конце января.