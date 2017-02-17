Студенты сдают экзамен по философии во французском лицее Клемансо в Нанте. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Эксцентричный миллиардер Марк Кьюбан считает, что в ближайшие десять лет рынок труда ждут радикальные изменения. Процесс автоматизации выйдет на новый уровень, начнется автоматизация автоматизации. В результате потеряют работу миллионы людей: алгоритмы заменят программистов, финансистов, инженеров и многих других. Но гуманитарии, считает Кьюбан, вне этого риска: они могут нестандартно анализировать и интерпретировать информацию, что пока не под силу роботам. Предприниматель полагает, что уже через десять лет философы, филологи и лингвисты будут более востребованы на рынке труда, чем программисты. Процесс роботизации действительно ускоряется, мир уже видит его последствия, об этом говорят многие исследователи. Но станет ли гуманитарное знание цениться выше?