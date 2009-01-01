23:07

Прокурор Парижа Франсуа Моленс раскрыл подробности нападения на военный патруль в аэропорту Орли, передает Associated Press.

Как заявил Моленс, вооруженный пневматическим револьвером нападавший взял военнослужащую в заложники и использовал ее в качестве щита. Он был застрелен другими участниками патруля после того, как вырвал у нее оружие. Свои действия нападавший сопровождал заявлениями о готовности «умереть за Аллаха».

Прокурор также подтвердил ранее упоминавшееся агентством имя нападавшего – Зиед Бен Бегласем (Ziyed Ben Belgacem). По его словам, 18 марта, до происшествия в аэропорту, 39-летний француз дважды использовал оружие – сначала после того, как его машину остановили полицейские, а затем в баре, где он, угрожая пистолетом посетителям, выстрелил, но никого не ранил.

Моленс добавил, что в полицию самостоятельно пришел кузен нападавшего. До этого были задержаны его отец и брат. Телеканал BFM TV сообщал, не указывая источники информации, что убитый Бегласем отправил отцу смс с текстом: «Я облажался. Я застрелил полицейского».

Ранее стало известно, что 18 марта подозреваемый стрелял в полицейских, которые хотели остановить его автомобиль для проверки документов; один из полицейских был ранен. Позднее француз угнал другую машину, потом обнаруженную на стоянке в аэропорту Орли, в котором он и напал на патруль. Никто из окружающих во время нападения не пострадал.

После стрельбы оба терминала аэропорта были временно закрыты для спецоперации, полиция затем отчиталась, что не обнаружила взрывчатки. Расследование нападения на патруль ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.