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Алексей Бушмаков, адвокат арестованного за ловлю покемонов в храме блогера Руслана Соколовского, направил главе Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Кириллу письмо, которое опубликовал в фейсбуке.

Как следует из письма, Бушмаков просит патриарха выразить свое отношение к уголовному делу Соколовского, так как «большинство инкриминируемых подзащитному преступлений связано с оскорблением чувств верующих» и разжигания розни по религиозному признаку.

Адвокат также просит патриарха высказаться по поводу ролика Соколовского «Патриарх Кирилл, ты п …». Бушмаков цитирует обвинительное заключение, в котором говорится, что «ролик способствует возбуждению вражды по отношению к РПЦ», а также «унижает достоинство по признаку религии».

Учитывая изложенное, прошу пояснить, считаете ли вы себя оскорбленным и (или) униженным распространением данного видеоролика?” – говорится в письме адвоката.

13 марта по делу Соколовского начался судебный процесс. Сам обвиняемый признавать вину отказался.

Блогера задержали в сентябре 2016 года после того, как он опубликовал видеоролик, в котором ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Сначала Соколовский был арестован, а позднее отправлен под домашний арест до 14 августа 2017 года. Его обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

В январе 2017 года на Соколовского было заведено еще одно уголовное дело – “о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации”. Поводом послужила “шпионская” ручка, найденная у него при обыске.