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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в инстаграме прокомментировал решение суда Евросоюза о религиозной символике в компаниях.

«Фактически речь идет о скрытой войне, объявленной религиям. По их мнению ограничение религиозных свобод постепенно приведёт к отказу молодежи исповедовать религию», – написал Кадыров.

Он также отметил, что «европейские политики и общественные деятеля взращивают новую “культуру”, основанную на полном отрицании веры, морали, нравственности». По мнению главы Чечни, в Европе хотят, «чтобы весь мир уподобился им, превратился в Содом и Гоморру».

14 марта суд ЕС разрешил работодателям вводить для своих сотрудников запреты на ношение хиджабов и других религиозных символов.

В суде при этом отметили, что если подобных правил в компании нет, работодатели не могут обязать своих сотрудниц снимать хиджабы из-за пожеланий клиентов.