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Американский музыкант Чак Берри скончался в возрасте 90 лет в своем доме в Сент-Луисе. Об этом в фейсбуке сообщает полиция округа Сент-Чарльз.

Отмечается, что из дома музыканта вызвали скорую, но прибывшие на место врачи не смогли спасти находящегося без сознания Берри. Причины смерти не уточняются.

https://www.youtube.com/watch?v=rVT65M4mRnM

Берри родился 18 октября 1926 года. Музыкант входит в Зал славы рок-н-ролла и является лауреатом премии «Грэмми» за особый вклад в музыку и развитие индустрии звукозаписи. В 2004 году он занял пятое место в рейтинге «50 величайших исполнителей всех времен» по версии журнала Rolling Stone.

На свой 90-летний юбилей Берри рассказывал о записи нового альбома Chuck, который должен был выйти в 2017 году.