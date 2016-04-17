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Комитет по разведке сената США направил письмо бывшему советнику президента Дональда Трампа Роджеру Стоуну с просьбой «сохранить» все документы, имеющие отношение к России. Об этом пишет The New York Times, которая ознакомилась с содержанием письма.

По информации издания, в письме Стоуна (газета называет его «неофициальным» советником Трампа) просят «сохранить всю бумажную и электронную информацию», которая может помочь в продвижении расследования о якобы вмешательстве России в осеннюю президентскую кампанию и в «демократические процессы в целом». Стоуна также «изучают» в рамках других федеральных расследований, пишет NYT.

Отмечается, что Стоун признал существование письма и «выразил готовность предоставить информацию комитету», в то же время отвергнув все подозрения в связях с Россией.

Комитет сената США по разведке начал свое расследование влияния «российских кибератак» в январе.

Роджер Стоун консультировал нынешнего главу Белого дома во время президентской кампании, официально разойдясь с ним в августе 2015 года. Тем не менее, после этого он, по данным СМИ, стал «неофициальным наставником» Трампа.

В декабре 2016 года свой доклад о «вмешательстве» РФ в процесс президентских выборов представили спецслужбы США. В Кремле все обвинения отвергли.