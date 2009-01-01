05:14

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал Владимира Путина «крепким орешком».

«Я не знаю его, но он точно крепкий орешек (tough cookie). Я не знаю, что он делает для России, но когда-нибудь мы это выясним», – сказал Трамп.

Ведущий перечислял президенту имена американских политических деятелей, а также российского лидера, в то время как Трамп должен был давать им краткую характеристику. В частности, говоря о своем сопернике во время президентской кампании Хиллари Клинтон, Трамп употребил слово «разочарован» (dissapointed).

Во время предыдущего интервью Трампа для Fox 5 февраля ведущий назвал Путина «убийцей» и спросил об отношении американского президента к российскому. Трамп тогда заявил, что уважает Путина и надеется поладить с Россией.

Путин и Трамп пока не встречались лично, но 28 января провели телефонный разговор. В Кремле позже сообщили, что лидеры двух стран «условились наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям». В Белом доме беседу назвали «важным стартом» для улучшения отношений России и США.