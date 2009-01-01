Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал Владимира Путина «крепким орешком».
«Я не знаю его, но он точно крепкий орешек (tough cookie). Я не знаю, что он делает для России, но когда-нибудь мы это выясним», – сказал Трамп.
Ведущий перечислял президенту имена американских политических деятелей, а также российского лидера, в то время как Трамп должен был давать им краткую характеристику. В частности, говоря о своем сопернике во время президентской кампании Хиллари Клинтон, Трамп употребил слово «разочарован» (dissapointed).
Во время предыдущего интервью Трампа для Fox 5 февраля ведущий назвал Путина «убийцей» и спросил об отношении американского президента к российскому. Трамп тогда заявил, что уважает Путина и надеется поладить с Россией.
Путин и Трамп пока не встречались лично, но 28 января провели телефонный разговор. В Кремле позже сообщили, что лидеры двух стран «условились наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям». В Белом доме беседу назвали «важным стартом» для улучшения отношений России и США.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.