Федеральное управление по информационной безопасности Германии объявило о «повышенной готовности» к противодействию кибератакам во время сентябрьских парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.
«Мы ежедневно сталкиваемся с кибератаками на правительственную сеть»,– заявил изданию представитель ведомства.
Как отмечает Reuters, в газете не приводятся конкретные цифры и не раскрываются способы противодействия хакерам, но сообщается, что меры безопасности повысили после атак во время президентской кампании в США.
14 марта канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что «есть масса возможностей парализовать инфраструктуру страны с помощью кибератак», отметив необходимость совершенствовать стратегию кибербезопасности.
В ноябре 2016 года немецкий лидер назвала хакерские атаки со стороны России «частью повседневной жизни».
Выборы в парламент пройдут в Германии 24 сентября 2017 года.
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