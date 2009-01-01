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Федеральное управление по информационной безопасности Германии объявило о «повышенной готовности» к противодействию кибератакам во время сентябрьских парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.

«Мы ежедневно сталкиваемся с кибератаками на правительственную сеть»,– заявил изданию представитель ведомства.

Как отмечает Reuters, в газете не приводятся конкретные цифры и не раскрываются способы противодействия хакерам, но сообщается, что меры безопасности повысили после атак во время президентской кампании в США.

14 марта канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что «есть масса возможностей парализовать инфраструктуру страны с помощью кибератак», отметив необходимость совершенствовать стратегию кибербезопасности.

В ноябре 2016 года немецкий лидер назвала хакерские атаки со стороны России «частью повседневной жизни».

Выборы в парламент пройдут в Германии 24 сентября 2017 года.