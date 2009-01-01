09:21

Одного из сотрудников посольства США в Новой Зеландии выслали из страны после «загадочного» криминального инцидента, из-за которого дипломат сломал нос. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, неделю назад в пригород Веллингтона, где располагается американское посольство, была вызвана полиция. Дипломат, как сказали позднее полицейские, покинул место происшествия до их прибытия.

Никто не был задержан. Поскольку сотрудник посольства защищен дипломатической неприкосновенностью, полиция обратилась в новозеландское Министерство иностранных дел, чтобы продолжить расследование.

Министерство в свою очередь обратилось в посольство США, но американские власти отказались лишить дипломата неприкосновенности. После этого новозеландский МИД потребовал, чтобы он покинул страну.

По данным TVNZ, на которые ссылается The Guardian, речь идет о техническом атташе Колине Уайте, работавшем в посольстве вместе с женой.

Телеканал также утверждал, что Уайта заподозрили в работе на новозеландскую Службу безопасности правительственных коммуникаций (радиоэлектронная разведка), но, как отмечает The Guardian, подтверждений этому нет.