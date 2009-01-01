10:34

Компания Disney показала, как идет строительство двух боевых машин AT-AT из «Звездных войн» в калифорнийском Диснейленде и парке развлечений Walt Disney World в штате Флорида.

https://www.youtube.com/watch?v=C8ynJPoAKTI

Как отмечает NBC, в начале ролика показаны настоящие «скелеты» машин, затем видео преобразуется в компьютерную анимацию.

О создании тематических зон «Звездных войн» в двух парках развлечений Disney объявила летом 2015 года. Они откроются в 2019 году.

AT-AT (All Terrain Armored Transport) – боевые бронированные машины Галактической Империи. Впервые они появляются в пятом эпизоде «Звездных войн» «Империя наносит ответный удар», в фильме их называют «имперскими шагоходами».