Компания Disney показала, как идет строительство двух боевых машин AT-AT из «Звездных войн» в калифорнийском Диснейленде и парке развлечений Walt Disney World в штате Флорида.
https://www.youtube.com/watch?v=C8ynJPoAKTI
Как отмечает NBC, в начале ролика показаны настоящие «скелеты» машин, затем видео преобразуется в компьютерную анимацию.
О создании тематических зон «Звездных войн» в двух парках развлечений Disney объявила летом 2015 года. Они откроются в 2019 году.
AT-AT (All Terrain Armored Transport) – боевые бронированные машины Галактической Империи. Впервые они появляются в пятом эпизоде «Звездных войн» «Империя наносит ответный удар», в фильме их называют «имперскими шагоходами».
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