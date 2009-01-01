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Жители Грозного сообщили о принудительном участии в митинге по случаю третьей годовщины присоединения Крыма к России, который прошел 18 марта. Об этом пишет «Кавказский узел».

«Это была очередная “принудиловка”. Митинг проводился в центре города, рядом с Домом печати. Раздали нам флаги России, Чечни и “Единой России”, транспаранты. Больше часа нам пришлось находиться на митинге», – сообщила изданию сотрудница одного из местных ведомств по имени Зарема.

Студент нефтяного технического университета Ислам рассказал «Кавказскому узлу», что 18 марта в вузе не было занятий: «Впрочем, это особо никого не расстроило, просто не нравится, когда тебя силком гонят на какое-то мероприятие, а вечером по телевизору показывают, что тысячи людей активно митинговали и все такое».

Другой студент, Хамзат, сообщил, что 23 марта учащимся придется пойти на празднование Дня Конституции Чечни. По его словам, пропускать демонстрации нельзя – это грозит недопуском к зачетам и экзаменам.

Как сказал «Кавказскому узлу» руководитель одного из техникумов, в учебные заведения приходит «разнарядка» на определенное количество студентов и преподавателей, которых нужно отправить на митинг.

ЧГТРК «Грозный» сообщала, что в митинге 18 марта приняли участие «несколько тысяч человек». В Грозном также прошел автопробег.

https://www.youtube.com/watch?v=8eHkD5VYXd4

Акции в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России прошли во многих городах, в Москве полиция насчитала 150 тысяч участников митинга-концерта.