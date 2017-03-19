13:28

Президент России Владимир Путин не сожалеет о каких-либо своих действиях, связанных с Крымом. Об этом в интервью РБК рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если вы имеете в виду суть произошедшего, то я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял», – приводит РБК фрагмент интервью, которое выйдет полностью позднее 19 марта.

Вместе с тем, Песков заметил, что Путин не был доволен всем: « Это процесс сложный, достаточно беспрецедентный, и, наверное, в новой и новейшей истории России такого не было. Был ли всем доволен Путин? Да, конечно, нет. И поэтому он все держал под своим абсолютно ручным контролем».

Если, как уточнил Песков, говорить «о нюансах» присоединения Крыма, таких как трата бюджетных денег, то, по его мнению, «Путин отдает себе отчет», что какие-то вещи можно было сделать лучше.

Также в интервью РБК пресс-секретарь Путина отказался считать ситуацию с полуостровом победой: «Это не победа, понимаете, то, что произошло с Крымом. Это вот тот самый исторический поворот, это скорее, наверное, спасение целого народа. Воссоединение народа со своей страной».

За этот «поворот», сказал Песков, Россия платит «весьма посильную цену» в виде санкций, которые стали источником трудности для экономики страны.

Говоря о конфликте с Украиной из-за Крыма, представитель Кремля назвал неважным вопрос, сколько времени займет примирение с соседней республикой.

«Я не думаю, что кто-то сможет дать такие прогнозы. Это первое. А второе, с точки зрения нашей нынешней реальности, положения и статуса Крыма как региона Российской Федерации, это не так уж и важно, потому что это вряд ли когда-то изменится», – сказал Песков.

Крым стал частью России после референдума на полуострове, прошедшем в марте 2014 года. Украина не признает присоединение республики к РФ, западные страны также считают его незаконным и называют «аннексией».