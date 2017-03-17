В последние недели, после довольно долгого перерыва, события в Донбассе снова стали доминировать в новостном поле – и за этим может стоять нечто большее, чем традиционное циклическое обострение, призванное быстро смениться периодом относительного спокойствия. Три года спустя после оккупации, аннексии, возвращения (нужное – подчеркнуть) Россией Крыма лидеры марионеточных ДНР и ЛНР заговорили о скором референдуме о воссоединении с Россией, подчеркивая, что в этом и состоял изначальный план, и он непременно реализуется, несмотря на то, что три года назад «получилось немножечко по-другому».

Перед этим Россия de facto признала паспорта этих «государств», разрешив их владельцам пересекать границу, совершать юридические действия внутри страны и даже открывать банковские счета. В мятежных территориях поспешили ввести внешнее управление (а de facto национализировать) на предприятиях украинских олигархов, и практически в то же время российское правительство вежливо попросило нескольких бизнесменов начать поставлять на Донбасс железную руду для поддержания работы металлургических предприятий. При этом очевидно, что готовая продукция также не сможет пойти никуда, кроме России. Уголь ДНР и ЛНР стали поставлять в Россию и того раньше. Иначе говоря, после продолжительного периода относительно корректного обозначения Донбасса как «украинских регионов, временно обладающих особым статусом», Москва четко сформулировала свое отношение к ним как к независимым субъектам.