15:13

Международный валютный фонд (МВФ) перенес запланированный на 20 марта вопрос о четвертом транше Украине, чтобы уточнить расчеты. Об этом сообщается на сайте украинского Минфина.

Это необходимо из-за блокады Донбасса, а также из-за «признания российской стороной документов», выданных в самопровозглашенных республиках региона, уточнили в ведомстве.

Дату нового заседания в МВФ не сообщили. О переносе 19 марта со ссылкой на источник в фонде сообщил ТАСС. Причиной такого решения агентство называло необходимость оценить влияние «событий и политических мер» на экономику Украины, но о чем конкретно идет речь, не уточнялось.

МВФ и Украина договорились о новом транше в размере $1 млрд в начале марта. Порошенко 15 марта объявил, что страна рассчитывает получить эти деньги в том же месяце.

Как отмечает РБК, в этот же день Украина остановила транспортное сообщение с Донбассом до тех пор, пока под контроль Киева не вернутся предприятия, на которых власти ДНР и ЛНР, по их заявлениям, ввели внешнее управление.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов самопровозглашенных республик Донбасса в середине февраля. Российские банки сначала отказались обслуживать клиентов с такими документами, а затем согласились.

В Киеве из-за решений банков начались акции протеста, активисты запрещенного в России «Правого сектора» замуровали центральный офис украинского Сбербанка. Порошенко 16 марта ввел в отношении украинских «дочек» российских банков санкции.