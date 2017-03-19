Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане, сообщается в твиттере SpaceX.
https://twitter.com/SpaceX/status/843488532035338240
Корабль отсоединился от Международной космической станции (МКС) ранее 19 марта. Он доставил на Землю около 2,5 тонны груза, в том числе научно-исследовательских, добавляет Florida Today.
Dragon на ракете-носителе Falcon 9 стартовал с мыса Канаверал во Флориде 19 февраля, 23 февраля аппарат со второй попытки пристыковался к МКС.
https://www.youtube.com/watch?v=vg9zniYz39U
Запуск Dragon CRS-10 стал первым для SpaceX запуском с «исторической» площадки NASA – с нее США отправляли космические шаттлы и также корабли лунной программы «Аполлон».
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