19:16

Полиция Лондона задержала двоих граждан России по делу о хакерских атаках на банки и мошенничестве на £2 млн. Об этом пишет The Guardian.

Газета приводит имена задержанных – Вугар Моллачиев (37 лет) и Абдурахман Базаев (48 лет). Их задержали 17 марта.

The Guardian уточняет, что оба они жили на севере Лондона. У задержанных изъяли несколько компьютеров, информацию с которых проверят специалисты.

Моллачиеву и Базаеву, по данным газеты, предъявили обвинения в сговоре с целью мошенничества, а также в отмывании денег.