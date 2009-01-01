Полиция Лондона задержала двоих граждан России по делу о хакерских атаках на банки и мошенничестве на £2 млн. Об этом пишет The Guardian.
Газета приводит имена задержанных – Вугар Моллачиев (37 лет) и Абдурахман Базаев (48 лет). Их задержали 17 марта.
The Guardian уточняет, что оба они жили на севере Лондона. У задержанных изъяли несколько компьютеров, информацию с которых проверят специалисты.
Моллачиеву и Базаеву, по данным газеты, предъявили обвинения в сговоре с целью мошенничества, а также в отмывании денег.
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